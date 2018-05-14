"КомпАс". Эксперты рассказали, чем грозит срыв сделки по Ирану

О значении и последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном в эфире радио Sputnik рассуждают политологи Дмитрий Бабич и Карине Геворгян.

Восьмого мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Штатов из сделки по иранской ядерной программе. Он назвал соглашение, заключенное Тегераном и "шестеркой" посредников, невыгодным Америке. Трамп пообещал применить к Ирану самые жесткие санкции, чтобы заставить страну выполнить целый ряд условий для заключения нового договора. Остальные участники сделки от 2015 года заявили о своей приверженности условиям документа.

В данном случае США и европейские страны оказались в непростой ситуации – занимая противоположные позиции, каждый из них пытается, так или иначе, сохранить лицо. Таким мнением в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik поделился политолог Дмитрий Бабич.

"Трампу, чтобы сохранить лицо, нельзя возвращаться в ситуацию до 8 мая (когда он вышел из сделки – ред.), это было бы для него слишком большим унижением. С другой стороны – Евросоюз, который пообещал сделку сохранить, ЕС тоже не может терять лицо. В итоге складывается, с моей точки зрения, неплохая для дела мира ситуация: наконец-то поссорились два "хороших разбойника" на мировой арене. Рассорились они абсолютно глупо, движимые какими-то фантомными стремлениями", – сказал Дмитрий Бабич.

В свою очередь политолог, востоковед Карине Геворгян считает, что новая сделка по Ирану рано или поздно будет заключена. Но работать над ней нужно уже в другом формате, и здесь Россия может сыграть свою роль.

"Я думаю, что быть новому формату. Конфликт между Израилем и Ираном не имеет никаких дипломатических контактов. Ни одной площадки, где бы это всерьез обсуждалось, где можно было бы хоть как-то интересы сторон сближать, нет. Но есть о чем поговорить. Кто общается и с теми, и с другими? Россия. Мы и можем создать этот формат. Сейчас и (канцлер Германии) Ангела Меркель встретится с (президентом РФ) Владимиром Путиным в Сочи, обсудит разные вопросы, в том числе и сделку по ядерной программе Ирана. Ведь тут "коса на камень нашла". Вот если и Германия, и Франция присоединились бы, мог бы возникнуть какой-то интереснейший новый формат еще и по разрешению ирано-израильского конфликта, раз уж они (Иран и Израиль – ред.) дошли до обстрелов друг друга", – сказала Карине Геворгян.

"КомпАс". Эксперты рассказали, чем грозит срыв сделки по Ирану Your browser does not support HTML5 audio

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