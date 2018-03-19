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"Российская летопись": история Салтычихи – "мучительницы и душегубицы"

10:3019.03.2018
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Салтычиха замучила до смерти более 130 своих крепостных, но так ни в чем не раскаялась. Подробности этой истории в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Двадцать второго марта 1730 года родился монстр и душегубица по имени Дарья Николаевна Салтыкова, известная по прозвищу "Салтычиха". Она замучила до смерти более 130 своих крепостных!..

Дарья Салтыкова была внучкой приближенного к Петру I думного дьяка.

Автоном Иванов полюбился царю "за прыткость и сметливость" и получил в управление три важных приказа: Иноземный, Рейтарский и Пушкарский. В итоге дьяк сколотил колоссальное состояние: 16 тысяч душ крестьян и огромные капиталы.

© Фото : public domain
Иллюстрация к энциклопедическому изданию "Великая реформа" на которой изображены истязания Салтычихи
Дарья была рано выдана замуж за богатого столбового дворянина Глеба Салтыкова, родила двоих сыновей, и вскоре овдовела. По отзывам современников, в 26 лет она была цветущая, набожная женщина, щедро раздававшая деньги на церкви. Говорили, что Дарья – самая богатая в Москве вдова, владевшая имениями в нескольких губерниях. 

Все изменилась после того, как она влюбилась в молодого красавца Николая Андреевича Тютчева, деда поэта Федора Ивановича Тютчева. Их связь длилась, по-видимому, долго. Но в один прекрасный день Салтыкова узнала, что Тютчев тайно обвенчался. Поступок, прямо скажем, не самый благородный. Но тогда никто не мог предполагать, что обман Тютчева будет иметь катастрофические последствия. 

Брошенная любовница пришла в ярость, и публично кричала, что убьет "изменщика". Тютчев с женой сбежали из города. И вовремя! Салтыкова купила порох, чтобы спалить особняк вместе с молодоженами. И не в силах совладать с переполнявшими ее чувствами, стала вымещать злобу на своих крепостных. Основным поводом к наказанию была плохо выполненная, как ей казалось, работа. Например, мытье полов или стирка. Салтычиха била провинившихся крестьянок первым попавшимся под руку предметом. Затем их пороли на конюшне, порой до смерти. Салтычиха обливала жертву кипятком, палила волосы на голове. Жертв морили голодом и привязывали голыми на морозе. Особенно садистка любила истязать невест, которые в ближайшее время должны были выйти замуж. Видно, никак не могла простить Тютчева.

О злодействах Салтычихи по Москве стали ходить слухи. Тем более что ее усадьба Троицкое находилась неподалеку – ныне это поселок Мосрентген в районе Теплого стана.

Крепостные Салтычихи обращались с жалобами к властям, но благодаря влиятельному родству, деньгам и подаркам все оканчивалось наказанием… жалобщиков. Некоторых доносчиков даже сослали в Сибирь. Но все же двум крестьянам, жен которых убила Салтычиха, удалось подать письмо лично Екатерине II. 

Императрица назначила следствие, которое длилось более шести лет. В итоге следствие пришло к выводу, что Дарья Салтыкова "несомненно повинна" в смерти 38 человек и "оставлена в подозрении" относительно виновности в смерти еще 26 человек. Но на самом-то деле душегубица убила как минимум в два раза больше людей!

Салтычиха ни в чем не сознавалась…

И все-таки ее кровавая история – это исключение. Во-первых, помещики не были склонны жестоко обходится со своими крепостными, поскольку те выполняли барщину и несли другие повинности. Здоровые крестьяне делали это лучше. И потом, увы, они были товаром. А кто купит увечного? Во-вторых, жестокость в отношении крепостных преследовалась властями. Можно было попасть и под опеку, как минимум. В-третьих, крепостные и сами могли отомстить за жестокость. Достаточно вспомнить историю убийства отца Достоевского. И такой пример – не единичный. 

Но жестокие помещики-самодуры, конечно, встречались. Например, князь Егор Александрович Грузинский, нижегородский губернский предводитель дворянства. Он был отстранен Николаем I от должности и провел остаток жизни фактически взаперти в своем поместье.

Другой – генерал-лейтенант Лев Дмитриевич Измайлов. Пушкинист Б.Л. Модзалевский считал Измайлова прообразом Троекурова в романе "Дубровский". Он также послужил прототипом для одного из действующих лиц в повести Мельникова-Печерского "Старые годы". 

Этот Измайлов безобразничал, как бы это поделикатнее выразиться, все больше насчет женского пола. Вообще, согласно воспоминаниям того времени, больше всего случаев помещичьего произвола было как раз в отношении женщин и девушек. Причем в основном не крестьянских, а дворовых. Дворня, призванная служить помещику в доме, и сама весьма широко и вольно трактовала свои обязанности. Многие помещики имели гаремы, на что тогдашнее общество смотрело сквозь пальцы, снисходительно, так сказать. Таковы были тогда времена и нравы! Но все равно Измайлов оказался под следствием, был взят под опеку.

Вернемся к Салтычихе.

© РИА Новости / РИА Новости
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Императрица Екатерина Вторая
Приговор Сената правила и утверждала сама Екатерина II. Причем императрица везде исправила местоимение "она" на "он". Видимо, Екатерина хотела показать, что Салтыкова недостойна называться женщиной.

В октябре 1768 года Салтычиху поставили у позорного столба на Красной площади, рядом с Лобным местом, с табличкой на груди – "Мучительница и душегубица". Судья зачитал все совершенные ею преступления. Она была приговорена к пожизненному заключению и заточена в московском Ивановском монастыре  в келье с небольшим окном. По воспоминаниям современника, "Салтыкова, когда бывало сберутся любопытные у окошечка за железною решеткою ее застенка, ругалась, плевала и совала палку сквозь открытое в летнюю пору окошечко".

Она прожила еще долго – 33 года. И даже родила ребенка от солдата, охранявшего ее. И ни разу не раскаялась в своих чудовищных злодеяниях!…

Салтыкову похоронили в Донском монастыре, рядом с могилами родных. Ее надгробие до сих пор цело. Я даже видел на памятнике возложенные живые цветы. Интересно, от кого и за что?..

В этом выпуске вы также услышите:

– Великий князь Иван Данилович Калита.

– Авель – монах-провидец.

"Российская летопись": история Салтычихи – "мучительницы и душегубицы"
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