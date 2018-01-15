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"КомпАс". Эксперт рассказала, случится ли в Иране революция

13:1015.01.2018
(обновлено: 13:11 15.01.2018)
0700
Революция в Иране возможна, но при определенных условиях. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян. Но власть прислушивается к обществу и хочет снизить напряжение.

28 декабря в крупных городах Ирана, в том числе в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, начались акции протестов. Поводом стало резкое повышение цен на продукты. Демонстранты требовали изменения социальной политики, борьбы с коррупцией, мер по снижению безработицы. Президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что причины протестов – это внутренние проблемы и подстрекательство извне. Акции переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями, по данным СМИ, жертвами стали не менее 20 человек. Официальный Тегеран заявил, что полностью контролируют ситуацию с выступлениями. Общественным ответом на митинги стали многотысячные манифестации в поддержку властей страны. 

© РИА Новости / Sputnik
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед
Нынешние беспорядки в Иране вряд ли приведут к государственному перевороту или революции в стране. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik высказала политолог, востоковед Каринэ Геворгян. Реальных оснований для этого нет, по крайней мере, сейчас.

"Я бы сказала, пока рановато. Потому что вопреки тем мифам, которые распространены в западных и части российских СМИ, иранцы довольно много путешествуют по миру и довольно адекватно себе представляют, что в этом современном мире происходит. То есть, в отличие от советских граждан начала 90-х годов, которые считали, что где-то ситуация ближе к райской, а мы тут живем, можно сказать, в "Мордоре"… Иранцы значительно более трезво оценивают происходящее. Иранские студенты учатся в самых разных странах, включая и США, и Великобританию (любят, кстати, и очень уважительно относятся к их учебным заведениям)… И что бы ни происходило, общество (иранское – ред.) понимает, что расшатывать ситуацию в стране не перспективно, что это приведет только к ухудшению".

Как отметила Каринэ Геворгян, власти не стали применять к мирным протестующим самые суровые меры. Более того, глава государства особо подчеркнул в одном из своих выступлений, что граждане имеют полное законное право на мирные митинги. И причины выступлений действительно в основном экономические и социальные, считает политолог.

"Что говорят иранцы о причинах протеста? Что у правительственной руководящей группы, благодаря доступу к рычагам управления и экономике, слишком велики доходы – более 15 млрд долларов в год. Второе – их возмущает неоправданное падение курса реала. И третье – это рост цен. Кроме того, безработица как социальный фактор".

"КомпАс". Эксперт рассказала, случится ли в Иране революция
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

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