"КомпАс". Эксперт рассказала, случится ли в Иране революция

28 декабря в крупных городах Ирана, в том числе в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште, начались акции протестов. Поводом стало резкое повышение цен на продукты. Демонстранты требовали изменения социальной политики, борьбы с коррупцией, мер по снижению безработицы. Президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что причины протестов – это внутренние проблемы и подстрекательство извне. Акции переросли в беспорядки и столкновения с правоохранителями, по данным СМИ, жертвами стали не менее 20 человек. Официальный Тегеран заявил, что полностью контролируют ситуацию с выступлениями. Общественным ответом на митинги стали многотысячные манифестации в поддержку властей страны.
"Я бы сказала, пока рановато. Потому что вопреки тем мифам, которые распространены в западных и части российских СМИ, иранцы довольно много путешествуют по миру и довольно адекватно себе представляют, что в этом современном мире происходит. То есть, в отличие от советских граждан начала 90-х годов, которые считали, что где-то ситуация ближе к райской, а мы тут живем, можно сказать, в "Мордоре"… Иранцы значительно более трезво оценивают происходящее. Иранские студенты учатся в самых разных странах, включая и США, и Великобританию (любят, кстати, и очень уважительно относятся к их учебным заведениям)… И что бы ни происходило, общество (иранское – ред.) понимает, что расшатывать ситуацию в стране не перспективно, что это приведет только к ухудшению".
Как отметила Каринэ Геворгян, власти не стали применять к мирным протестующим самые суровые меры. Более того, глава государства особо подчеркнул в одном из своих выступлений, что граждане имеют полное законное право на мирные митинги. И причины выступлений действительно в основном экономические и социальные, считает политолог.
"Что говорят иранцы о причинах протеста? Что у правительственной руководящей группы, благодаря доступу к рычагам управления и экономике, слишком велики доходы – более 15 млрд долларов в год. Второе – их возмущает неоправданное падение курса реала. И третье – это рост цен. Кроме того, безработица как социальный фактор".
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