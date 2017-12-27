"Мастера". Эммануил Виторган: я очень везучий человек

Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен дню рождения Народного артиста РФ Эммануила Виторгана. О работе в театре с великими режиссерами, а также о том, почему главное – не вспоминать, а помнить, рассказывает известный актер театра и кино.

«Мастера». Эммануил Виторган: я очень везучий человек Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Народный артист РФ Эммануил Виторган.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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