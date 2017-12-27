"Визави с миром". Павел Коган о творческих итогах 2017 года

О "философии музыки", благотворительной деятельности и семейных традициях в эфире радио Sputnik рассказывает главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган.

"Визави с миром". Павел Коган о творческих итогах 2017 года Your browser does not support HTML5 audio

Речь пойдет также о творческих итогах уходящего 2017 года, об отношении к оркестру в свете антироссийских санкций, о том, на каком уровне сегодня находится российская музыкальная школа и появятся ли в нашей стране новые "ростроповичи", "шнитке" и "хворостовские". Кроме того, Павел Коган рассказал о недавней поездке в Америку и поделился планами на следующий год.

Гость программы "Визави с миром": художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра, Народный артист России Павел Коган.

Ведущий: Армен Оганесян.

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