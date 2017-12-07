"Мастера". Михаил Брызгалов: в музее нужно получать положительные эмоции

Об уникальных архивах и коллекциях музыкальных инструментов ВМОМК им. М.И. Глинки, контактах с зарубежными музыкальными музеями, а также о том, зачем была создана Ассоциация музыкальных музеев и коллекций – в очередном выпуске программы.

«Мастера». М. Брызгалов: в музее нужно получать положительные эмоции Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки, советник министра культуры РФ, член комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, член президиума Союза музеев России, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций Михаил Аркадьевич Брызгалов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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