"Визави с миром". Валентин Юркин о "печатном деле" в России

О 95-летнем юбилее издательства "Молодая Гвардия", будущем "печатного дела" и интеллектуальном уровне современной печатной продукции в эфире радио Sputnik рассказывает гендиректор издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин.

"Визави с миром". Валентин Юркин о "печатном деле" в России Your browser does not support HTML5 audio

В программе речь, в частности, пойдет о работе издательства "Молодая Гвардия" в современной России, о самом трудном моменте в жизни издательства, о серии "Жизнь замечательных людей" и о том, каких принципов придерживается издательство при выпуске ЖЗЛ. А также об электронных книгах и том, что "поэт в России больше, чем поэт".

Гость программы "Визави с миром": генеральный директор издательства "Молодая Гвардия" Валентин Юркин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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