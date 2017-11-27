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"КомпАс". Эксперт: кто сказал, что Асад – не компромиссный вариант?

13:1027.11.2017
(обновлено: 13:16 27.11.2017)
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В Сирии нет фигуры, которая устроила бы всех в качестве президента страны, кроме Башара Асада. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. Даже США и Саудовская Аравия отказались от его смещения.

Президент России Владимир Путин 20 ноября в Сочи провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. На встрече глава САР поблагодарил российское руководство за "спасение Сирии". По итогам встречи  Владимир Путин заявил, что Москва завершает антитеррористическую операцию в арабской республике. 21 ноября президент России обсудил сирийскую повестку по телефону с президентом США Дональдом Трампом. 22 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии. 23-24 ноября ту же тему поднимали в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сирийские оппозиционные силы. Также 24 ноября Владимир Путин обсудил операцию российских ВКС в Сирии с Совбезом России.

На Западе бытует мнение, что сирийцы не хотят видеть Башара Асада своим президентом. Однако на самом деле у действующего лидера САР очень много сторонников, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. И даже самые ярые противники Асада уже понимают, что он единственный, кто может сейчас управлять страной.

© радио Sputnik
Старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ, арабист Андрей Чупрыгин
"А кто сказал, что Асад не является компромиссной фигурой? Вот смотрите, что я пока вижу – это то, что вокруг Асада идут сплошные компромиссы. Сплошные компромиссы. Давайте вспомним – в начале конфликта как громко кричали американцы и европейцы о том, что Асад должен уйти. Теперь американцы уже сообщили всем, что все свободны, что можно отдыхать, так  как они согласны с тем, что Асад остается, потому что, говоря словами Москвы, неразумно сейчас его убирать. Это вызовет хаос и панику. Европа сейчас вообще не игрок. Европе уже скучна Сирия, она на Сирию вообще не смотрит. Она отошла от этого процесса. Саудовская Аравия, которая вообще была инициатором всего процесса, всем сообщила еще на совещании в Каире, что, да, надо, чтобы Асад остался. Иначе хаос будет. Вокруг Асада сплошные компромиссы. Это как раз, с моей точки зрения, показатель того, что Асад – фигура компромиссная".

Более 98% территории Сирии освобождено от террористов и находится под контролем правительственных сил, сообщил Владимир Путин. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов допустил, что Россия может значительно сократить военное присутствие в Сирии до конца 2017 года. Андрей Чупрыгин назвал возможную дату вывода российских войск из арабской республики.

"Я рискну предположить, что если все будет сделано правильно, то как раз под католическое Рождество, когда все на Западе будут заняты разрезанием индейки и открыванием шампанского и будет не до Асада, не до Сирии и, упаси Господь, не до России,  вот это тот самый момент, когда, возможно, произойдет частичное сокращение наступательной группировки в Сирии. Примерно так. Есть еще одна дата – Конгресс народов Сирии  состоится чуть ли не 2 декабря. Это звучит вполне себе убедительно, учитывая сроки. Ну и вот: Конгресс и вывод наступательной группировки как закрепление политических решений, которые наверняка будут озвучены в процессе Конгресса. Это зависит, конечно, еще и от того, кто приедет, но я думаю, приедут все, кто сможет".

"КомпАс". Эксперт: кто сказал, что Асад – не компромиссный вариант?
Слушайте полную версию выпуска радио-шоу "КомпАс":

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