"КомпАс". Эксперт: кто сказал, что Асад – не компромиссный вариант?

Президент России Владимир Путин 20 ноября в Сочи провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. На встрече глава САР поблагодарил российское руководство за "спасение Сирии". По итогам встречи Владимир Путин заявил, что Москва завершает антитеррористическую операцию в арабской республике. 21 ноября президент России обсудил сирийскую повестку по телефону с президентом США Дональдом Трампом. 22 ноября в Сочи прошли переговоры лидеров России, Ирана и Турции по ситуации в Сирии. 23-24 ноября ту же тему поднимали в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде сирийские оппозиционные силы. Также 24 ноября Владимир Путин обсудил операцию российских ВКС в Сирии с Совбезом России.
На Западе бытует мнение, что сирийцы не хотят видеть Башара Асада своим президентом. Однако на самом деле у действующего лидера САР очень много сторонников, отметил в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik старший преподаватель школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин. И даже самые ярые противники Асада уже понимают, что он единственный, кто может сейчас управлять страной.
Более 98% территории Сирии освобождено от террористов и находится под контролем правительственных сил, сообщил Владимир Путин. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов допустил, что Россия может значительно сократить военное присутствие в Сирии до конца 2017 года. Андрей Чупрыгин назвал возможную дату вывода российских войск из арабской республики.
"Я рискну предположить, что если все будет сделано правильно, то как раз под католическое Рождество, когда все на Западе будут заняты разрезанием индейки и открыванием шампанского и будет не до Асада, не до Сирии и, упаси Господь, не до России, вот это тот самый момент, когда, возможно, произойдет частичное сокращение наступательной группировки в Сирии. Примерно так. Есть еще одна дата – Конгресс народов Сирии состоится чуть ли не 2 декабря. Это звучит вполне себе убедительно, учитывая сроки. Ну и вот: Конгресс и вывод наступательной группировки как закрепление политических решений, которые наверняка будут озвучены в процессе Конгресса. Это зависит, конечно, еще и от того, кто приедет, но я думаю, приедут все, кто сможет".
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