"Мастера". Николай Добронравов: любовь к театру была сильнее любви к стихам

"Мастера". Николай Добронравов: любовь к театру была сильнее любви к стихам

программы "Мастера": известный поэт, лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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