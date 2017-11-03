"Теория заблуждений". Туркестанский легион

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про Туркестанский легион, который был сформирован из выходцев Средней Азии. Во время Великой Отечественной войны легион воевал на стороне фашистской Германии.