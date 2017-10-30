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"КомпАс". Политолог: европейцы осознали, что Украина непредсказуема

14:0630.10.2017
(обновлено: 14:08 30.10.2017)
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ЕС осознал, что Киев обманывает не только свой народ, но и самих европейцев. Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин.

Весной конгресс Европейской народной партии по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса утвердил резолюцию "О планах долгосрочной поддержки Украины", предусматривающую программы поддержки в военной, гуманитарной и экономической сферах. Инициативу назвали "планом Маршалла" для Украины по аналогии с послевоенной программой помощи Европе. Проект рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление Украине ежегодно финансовой поддержки на 5 миллиардов долларов. Первая конференция доноров по предложенному Литвой "плану Маршалла" для Украины запланирована на февраль-март 2018 года.

Никаких дополнительных мер поддержки для Украины ЕС пока не рассматривает. Еврокомиссар Йоханнес Хан не уверен в необходимости утверждения "плана Маршалла" для Украины, о чем заявил на Форуме гражданского общества Восточного партнерства в Таллинне. Он также уточнил, что у Еврокомиссии есть необходимый инструментарий для поддержки Украины.

© радио Sputnik
Политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин
Европейцы разочаровались в способности нынешних властей Украины проводить реформы в стране. Такое мнение в эфире радио-шоу "КомпАс" на радио Sputnik озвучил политолог, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин:

"Европейцы же видят, что Украина – это страна, которая, мало того, что не предсказуемая, она еще и постоянно обманывает в первую очередь их. Все обещания по снижению коррупционной активности чиновников Украины, по улучшению социального положения граждан страны, по общей стабилизации в стране, они оказались ничего не стоящими, они оказались пустыми. Наконец-то Берлин, Париж – крупные центры влияния ЕС начали понимать, что – да,   Киев может обещать, может говорить все, что он выполнит то или иное требование, но не делает этого".     

24 ноября в Брюсселе пройдет  Саммит "Восточного партнерства". Ждать "пряников" вроде "плана Маршалла" или дополнительных мер поддержки Киеву не стоит, считает эксперт: 

"Пряников уже и так много дали. А за пряниками, конечно же, должен быть кнут. Но вопрос, в какой форме? В форме, конечно же, лишения средств. То есть, транши обещают, но могут также и не дать. Обещать же не значит жениться. И Украину  никто в Европе не ждет. Украину в Европу уже не зовут, объявили о том, что никакой евроинтеграции в дальнейшем для Украины не будет, как раз после введения закона об украинском образовании. Тем не менее, европейцы понимают, что  Украину нужно оставлять в орбите влияния Евросоюза. Нужно находить какие-то дополнительные доводы, аргументы… Ну, например, то же самое гендерное равенство – те самые европейские ценности, к которым и стремились украинцы. Вот, получайте. Хотите – пожалуйста". 

Слушайте полную версию интервью:

"КомпАс". Политолог: европейцы осознали, что Украина непредсказуема

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