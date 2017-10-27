"Теория заблуждений". "Шпион на миллиард долларов"

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Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает про агента ЦРУ Адольфа Толкачева, которого на Западе называют "шпионом на миллиард долларов". Считается, что именно на эту сумму он нанес ущерб Советскому Союзу.