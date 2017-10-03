Писатель Андрей Геласимов рассказывает о том, как история превращается в художественную прозу, и почему после современного "Холода" он взялся за исторический роман об амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского.

"Дневник читателя". Новый роман Андрея Геласимова "Роза ветров" Your browser does not support HTML5 audio

– В рубрике "Большая книга" писатель Андрей Рубанов рассказывает о романе Шамиля Идиатуллина "Город Брежнев".

– "От тираннозавра до петуха" – шагаем "пешком в историю".

Участники:

– Андрей Геласимов, писатель;

– Андрей Рубанов, писатель;

– Александра Литвина, главный редактор издательства "Пешком в историю".

Ведущая Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

Лауреат премии "Национальный бестселлер", писатель Андрей Геласимов написал новый роман "Роза ветров" о российской империи времен Николая Первого и об амурской экспедиции адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Тогда, отправившись на Дальний Восток на двухмачтовом судне "Байкал" Сибирской военной флотилии, Невельской доказал, что Сахалин – это остров. Материалы той исторически значимой для России экспедиции легли в основу "Розы ветров" Андрея Геласимова. Книга выйдет в начале ноября и станет одной из ярких новинок ярмарки Non/Fiction.

Я прочитала роман в рукописи уже сейчас. И если поначалу читала отстраненно, то к моменту встречи будущего адмирала Невельского с загадочным господином Семеновым, объясняющему положение России между британским львом и китайским драконом, герои из персонажей романа становятся абсолютно живыми людьми. А уж когда экспериментальный – без киля – "Байкал" спускают на воду, "Роза ветров" превращается в совершенный page turner, не оторваться.

О работе над историческим романом после очень современного "Холода", Геннадии Ивановиче Невельском и его амурской экспедиции, о языке морских офицеров и о привычках смолянок, Андрей Геласимов рассказывает в интервью.

БОЛЬШАЯ КНИГА

В этой рубрике претенденты на главную национальную литературную премию "Большая книга" комментируют список финалистов и рассказывают о каком-то одном романе-конкуренте. В этом выпуске писатель Андрей Рубанов, автор романа "Патриот" рассказывает о книге Шамиля Идиатуллина "Город Брежнев".

СИГНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Что общего у петуха и тираннозавра? Вы удивитесь, но петух и курица – прямые потомки грозного тираннозавра. И это не шутки. Я узнала об этом из книги издательства "Пешком в историю", а их экспертизе можно доверять. Даже в книгах, адресованных самым юным читателям, все факты проверены серьезными учеными. Большая книга эволюции животного мира "От тираннозавра к петуху" написана научными сотрудниками образовательной музейной ассоциации Associazione Didattica Museale Кристиной Банфи, Кристиной Перабони, Ритой Скьяво. А проиллюстрирована книга художником Романом Гарсиа Мора, биологом по образованию, который специализируется на научной иллюстрации и получил немало международных наград в этой области. Книжка, где рассказывается, что роднит лошадь и носорога, почему крокодилов называют "живыми ископаемыми" и о прочих интересных вещах, вышла в издательстве "Пешком в историю" совсем недавно. О ней рассказывает главный редактор издательства Александра Литвина в этом выпуске программы.

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