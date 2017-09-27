О концерте, который пройдет 7 октября в Государственном Кремлевском дворце, о сюрпризах, ожидающих зрителей, о своих дальнейших планах, а также о любви к джазу рассказывают известные музыканты Дина Гарипова и Сергей Жилин.

"Мастера". Дина Гарипова и Сергей Жилин: неслучайное совпадение Your browser does not support HTML5 audio

"Мастера": заслуженный артист Российской Федерации, руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз", пианист, дирижер, бэнд-лидер Сергей Жилин и певица, победительница телешоу "Голос" 2012 года, заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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