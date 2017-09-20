"Визави с миром". Михаил Головнин о мировой экономике и "инфокапитализме"

О том, почему в России растет количество покупок в кредит, о новых подходах к денежно-кредитной политике, об экономической ситуации в США, о мировом экономическом кризисе в эфире радио радио Sputnik рассказывает экономист Михаил Головнин.

"Визави с миром". Михаил Головнин о мировой экономике и "инфокапитализме". Часть 1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе также пойдет о так называемом инфокапитализме, о цифровой экономике и об электронных банках криптовалют, о плюсах и минусах после Brexit для самой Великобритании и для Евросоюза, о новой книге редактора экономики британской корпорации ВВС Пола Мейсона.

"Визави с миром". Михаил Головнин о мировой экономике и "инфокапитализме". Часть 2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: первый заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент РАН Михаил Головнин.

Ведущий: Армен Оганесян.

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