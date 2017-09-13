"Мастера". Иосиф Кобзон: за каждый год жизни могу ответить песней

Выпуск программы посвящен юбилею народного артиста СССР Иосифа Кобзона. С кем из известных мастеров песенного жанра ему посчастливилось работать? Какие песни хочет исполнять сегодня? Об этом и многом другом в эфире радио Sputnik рассказывает юбиляр.

"Мастера". Иосиф Кобзон: за каждый год жизни могу ответить песней Your browser does not support HTML5 audio

: народный артист СССР, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по культуре Иосиф Кобзон.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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