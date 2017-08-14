"Мастера". Тамара Синявская: нам с Муслимом было о чем помолчать

Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен юбилею народного артиста СССР Муслима Магомаева. 17 августа ему исполнилось бы 75 лет. О феноменальной личности певца, его таланте и настоящей любви в эфире Sputnik рассказывает Тамара Синявская.

"Мастера". Тамара Синявская: нам с Муслимом было о чем помолчать Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": народная артистка СССР Тамара Синявская.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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