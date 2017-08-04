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"Дневник читателя". Антон Понизовский и его "Принц инкогнито"

17:2104.08.2017
(обновлено: 17:23 04.08.2017)
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Выходит новый роман финалиста "Большой книги" об играх разума, мечтах и реальности. Узнать, как дореволюционная история матроса с броненосца "Цесаревич" связана с современностью, и послушать фрагмент романа в исполнении автора можно в этом выпуске.

"Дневник читателя". Антон Понизовский и его "Принц инкогнито"
Также в программе: 

– Книжное казино – делаем ставки на финалистов премии "Ясная Поляна";

– Брутально и честно: раритетный фотоальбом Мохаммеда Али и книга к юбилею группировки "Ленинград".

Участники:

–Антон Понизовский,  писатель, журналист.

Ведущая: Наталья Ломыкина.

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КНИЖНЫЙ РАЗВОРОТ

В 2013 году, когда в финале национальной премии "Большая книга" оказался роман тележурналиста Антона Понизовского "Обращение в слух", все удивлялись: надо же, человек, который работал с Парфеновым в "Намедни", был продюсером НТВ и руководил "Добрым утром" на Первом  канале, вдруг написал большой русский роман. Причем на современном материале. Тогда у Понизовского из серии записанных на москворецком рынке историй обычных людей получился сложный, полифоничный и, как отмечали многие критики, "тонко имитирующий приемы и сюжетные линии Достоевского" роман о русской душе.

После такого впечатляющего дебюта написать новый сильный текст непросто. Негласный закон второй книги. Писательский вызов, прежде всего, самому себе. Антон Понизовский справился. Роман "Принц инкогнито", который очень скоро выйдет в редакции Елены Шубиной, хорош: здорово задуман и мастерски исполнен. Фабула сконструирована так, чтобы было, где развернуться мастерству стилиста. Есть историческая линия – авантюрная и почти экзотическая: 1908 год, русская эскадра у берегов Сицилии, броненосец "Цесаревич", простой парень Минька, жадно впитывающий все, что творится на корабле, Невозможный матрос с невероятным секретом, интригующие гранды и тайная коронация… 

А уже в следующей главе – современная провинция, больница для душевнобольных, кто-то из пациентов устраивает поджог за поджогом. И медбрат Дживан почти королевских медицинских кровей, которому на роду написано было стать врачом (да судьба распорядилась иначе), ищет пиромана, используя весь свой опыт и чутье и стараясь неизменно держать спину прямо. Есть здесь и честная бытовая драма, ужасающая своей обыденностью, и горячая исповедь запертого в клетку разума. Тут и виртуальное путешествие, в которое все мы отправлялись в детстве –  прекрасный, цветной и яркий мир, где ты не просто Васька, пропустивший решающий гол в футбольном поединке с соседней школой, а принц, путешествующий инкогнито. 

Журналистика и в этот раз пришла на помощь Понизовскому. Живых историй Антон больше не записывал, но материал для книги собирал методом включенного наблюдения – действительно устроился санитаром в областную психиатрическую больницу и наблюдал изнутри. А потом переработал набранный материал с таким литературным мастерством и телевизионным опытом, что его плотная проза создает потрясающий эффект, запуская в голове 5D-кинематограф. И этот внутренний фильм сложнее, чем "Остров проклятых" Кристофера Нолана, мощнее, чем "Нелюбовь" Звягинцева, камернее, чем "Истина в вине" Иоселиани и красочнее, чем "Пираты Карибского моря". Потому что вся эта визуальная составляющая – только часть истории, только один из множества эффектов.

Страница за страницей, чередуя стили и голоса, Антон Понизовский ведет читателя по лабиринту человеческого сознания с его непредсказуемыми поворотами, тоннелями и неожиданными переходами. История то тлеет, то разгорается, то вспыхивает. И вдруг понимаешь, что веселый огонек истории Миньки и Невозможного матроса с царского корабля, за которым следишь с таким интересом, горит на кончике бикфордова шнура. Сейчас он раскрутится  внутри другой детективной истории, пробежит плотную спираль современности, полыхнет неизбывной тоской по раю и взорвется вечным вопросом о "последней правде". Кто я и где моя реальность?

Роман выйдет только в конце августа. Но у вас уже сейчас есть уникальная возможность оказаться внутри романа "Принц инкогнито". Где "вместо перловой каши – амонтильядо, вместо застиранных простыней – ордена на муаровых лентах, вместо этого бесконечного мусора – взлеты, прорывы, падения в бездны…". Антон Понизовский записывает аудиокнигу по своему роману. Специально для программы "Дневник читателя" он прочел вслух начало пятой главы.

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