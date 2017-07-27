"Мастера". Ирина Мирошниченко: моя профессия всегда была доминантой

О первом спектакле на сцене Московского Художественного театра, о "великих стариках" знаменитого МХАТа, а также о ролях в кино – в очередном выпуске программы "Мастера", посвященном юбилею известной актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко.

"Мастера". Ирина Мирошниченко: моя профессия всегда была доминантой Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера" — Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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