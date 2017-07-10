Парафраз: про киберфутбол, киберденьги и деньги реальные

Калифорния за климат, но против Трампа; как поправить демографическую ситуацию; на что потратить деньги в интернете; сыграем в ФИФА 2017; как выглядит печатный станок и какие деньги самые защищенные?

Как обычно начало недели – время подвести итоги предыдущей в виде обсуждения самых интересных, громких, ярких или не очень цитат. Диана Горшечникова и Алексей Красильников обсудили лучших ораторов прошедших семи дней.



Главной темой прошедшей недели, безусловно, стал саммит G20 в Гамбурге. В центре внимания ведущих стран мира были борьба с терроризмом, глобальная экономика и финансы, и, конечно же, первая встреча президентов России и США. Ради нее Дональд Трамп даже пропустил совещание по климату. А ведь именно климат является "яблоком раздора" не только на мировой арене, но и внутри самих Соединенных Штатов. Так, губернатор Калифорнии Джерри Браун призвал коллег собраться 29 сентября в Сан-Франциско на "свой" климатический саммит и дать жесткий ответ Трампу, который по-прежнему выступает против Парижского соглашения по климату.

Напитки разные нужны, а некоторые из них еще и полезны. Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев выяснил, как можно улучшить демографическую ситуацию в стране. Пользу может принести вино! Главное – знать меру! А то можно и ведро выпить, и тогда не поздоровится. Не будем и про Минздрав забывать, который предупреждает: "злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью".

К "мере" стоит обратиться и в вопросе траты денег. Особенно, из электронных кошельков. Все больше людей не скупятся на покупку смайлов и стикеров в соцсетях. Психолог Лариса Овчаренко рекомендует задать себе вопрос: зачем? Ведь если подсчитать, то средний чек за раз – это 660 рублей. Зашли 10 раз, "накупили" себе эмоций, а так могли бы неплохие билеты в театр купить!

Россия вовсю готовится к Чемпионату мира по футболу. Готовится настолько радикально, что статус спортивной дисциплины присвоен даже виртуальному футболу. Компьютерному. Киберфутболу. И кстати, вполне возможно, что именно в видеоиграх Россия наконец-то станет чемпионом мира по футболу. Но пока до этого еще долго. А вот с чем столкнутся игроки-футболисты уже сейчас, рассказал управляющий партнер агентства Win strike Ярослав Комков.

Все мы можем посмотреть, что люди чаще всего ищут в интернете. А вот, если бы был такой топ запросов у золотой рыбки, то наверняка на одном из первых мест был бы печатный станок. Денежный печатный станок. Многие полагают, что в этой жизни можно купить все, что угодно. И на Новый год не нужен ни стишок, ни Дед мороз, ни поздравление первых лиц государства. Достаточно одного этого печатного агрегата. А вот как он выглядит, как работает, и где его раздобыть, рассказал в эфире радио Sputnik бывший художник Госзнака Юрий Ковердяев.

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