"Мастера". Павел Каплевич: "ПроЯвление" – это мой диалог с картиной

Об открывшейся в Третьяковской галерее экспозиции "ПроЯвление" – диалоге художника Павла Каплевича с картиной "Явление Христа народу" Александра Иванова, об инновационной технике "капелен", об оживающих гобеленах – в очередном выпуске программы.

"Мастера". Павел Каплевич: "ПроЯвление" – это мой диалог с картиной Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": заслуженный деятель искусств РФ, лауреат российских национальных премий "Золотая Маска", "Хрустальная Турандот", "Браво" Павел Каплевич.

Ведущая программы "Мастера": заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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