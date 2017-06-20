"Визави с миром". Ю.Шафраник о ситуации на рынке нефти

О том, повлияет ли разрыв рядом стран дипотношений с Катаром на устойчивость рынка нефти, будет ли добыча черного золота в мире расти быстрее, чем спрос, в эфире радио Sputnik рассказывает председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник.

"Визави с миром". Ю.Шафраник о ситуации на рынке нефти_1 Your browser does not support HTML5 audio

Речь в программе пойдет также о том, что приведет к росту производства сланцевой нефти в США, останется ли Россия крупнейшим поставщиком нефти в Китай, можно ли допустить, что Европа и Азия из политических соображений откажутся от российской нефти, о нефтепроводе "Мозырь-Броды", газопроводе "Южный поток" и о том, насколько реальна угроза экологическому балансу Атлантического океана в связи с намерением администрации США о проведении сейсморазведки на дне океана при помощи пневматических пушек.

"Визави с миром". Ю.Шафраник о ситуации на рынке нефти_2 Your browser does not support HTML5 audio

программы: председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник.

Ведущий: Армен Оганесян.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!