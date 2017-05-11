"Мастера". Михаил Рожков: и все-таки мы победили…

Герои программы:
– председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии Мария Рохлина;
– генерал-лейтенант Дмитрий Наливалкин.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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