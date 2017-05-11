Почему кинорежиссер Станислав Ростоцкий пригласил Михаила Рожкова на съемки фильма "А зори здесь тихие"? Как встретила День Победы в Праге санинструктор Мария Рохлина? Об этом – в выпуске программы "Мастера", посвященном Великому Дню Победы.

Герои программы:

"Мастера". Михаил Рожков: и все-таки мы победили… Your browser does not support HTML5 audio

– Народный артист РФ, всемирно известный балалаечник Михаил Рожков;

– председатель совета ветеранов 95-й гвардейской стрелковой дивизии Мария Рохлина;

– генерал-лейтенант Дмитрий Наливалкин.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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