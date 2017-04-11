"Визави с миром". В.Жарихин об отношениях со странами СНГ

О встрече президентов РФ и Белоруссии в Санкт-Петербурге, о визите лидера Узбекистана в Москву, о ситуации на Украине и о ее сотрудничестве со странами СНГ, о политическом конфликте в Молдове в эфире радио Sputnik рассказывает Владимир Жарихин.

"Визави с миром". В.Жарихин об отношениях со странами СНГ Your browser does not support HTML5 audio

программы "Визави с миром": заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ведущий: Армен Оганесян.

Вторая часть аудиоверсии программы будет опубликована позднее.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!