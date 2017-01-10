"Завтра начинается сегодня". М. Благонравов: прорыв в медицине необходим

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Как увеличить продолжительность жизни? Какие задачи стоят перед кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова Медицинского института РУДН? В чем уникальность научной школы Фролова? Об этом – в очередном выпуске программы.

Гость программы: доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова Медицинского института РУДН Михаил Благонравов. "Завтра начинается сегодня". М. Благонравов: прорыв в медицине необходим Your browser does not support HTML5 audio Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.