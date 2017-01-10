Сувенирную продукцию пополнили товары с изображением 45-го президента США Дональда Трампа. В Роспатенте регистрируют бренды, связанные с его именем. Как заработать деньги на политиках, не ввязываясь в политику? Об этом сегодня в программе.

Предприниматели стали намного оперативнее реагировать на яркие события и политические заявления. Сувенирная продукция, связанная с крымской тематикой, до сих пор остается одной из самых раскупаемых в российских аэропортах. На шутливое заявление премьер-министра Дмитрия Медведева о необходимости переименовать кофе "американо" в "россияно" ряд предпринимателей ответили новой линейкой кофейных продуктов, названия которых созвучны с оригинальными, но ассоциативно связаны с современными российскими явлениями.

"Вольная Экономика". Дикие бренды – быстрые деньги Your browser does not support HTML5 audio

В период относительно турбулентных времен в политике и экономике спрос на такие бренды будет высоким, считает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

"Бренд в современном смысле – это сильная ассоциация, вызывающая приятные эмоции у заметной категории населения", – отметил он в эфире радио Sputnik.

"Очень важно продумать миссию, с которой мы выходим к той или иной категории потребителя, предлагая такой бренд, – подчеркнул Сергей Бодрунов. – Бренд должен отвечать запросам этой самой категории, вызывать у нее стойкие и приятные ассоциации".

"Когда популярный политик или любое другое публичное лицо произносит нечто, ярко выражающее понятную и приятную многим идею – это потенциальный бренд. Предприниматель, улавливая коммерческую ценность такого заявления, понимает, что пока эта ценность не ушла, на ней можно быстро заработать", – добавил Сергей Бодрунов.

Такие политические бренды имеют недолгую жизнь, но позволяют обойтись без больших инвестиций и долгосрочных стратегий. Сергей Бодрунов также рассказал, какие политические бренды могут быть успешно монетизированы в наступившем году.

Эксперты:

– Наталья Золотых, генеральный директор компании Transtechnology, патентный поверенный РФ;

– Павел Родькин, доцент Факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, эксперт в области брендинга и визуальных коммуникаций, член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня".

Ведущий программы: доктор экономических наук, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

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