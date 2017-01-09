"Мастера". Давид Смелянский: всегда надо идти к победе

Гость программы: заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Российского государственного театрального агентства, генеральный продюсер Московского театра мюзикла, генеральный продюсер театра Et Cetera, профессор РАТИ-ГИТИС, член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ Давид Смелянский.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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