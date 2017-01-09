"Мастера". Давид Смелянский: всегда надо идти к победе

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О профессии "продюсер", о фестивалях "Балтийские сезоны" и "Крещендо", о постановках Московского театра мюзикла, а также о том, как продюсер помогает художнику создавать произведение, рассказывает один из первых в России продюсеров Давид Смелянский.

Гость программы: заслуженный деятель искусств РФ, генеральный директор Российского государственного театрального агентства, генеральный продюсер Московского театра мюзикла, генеральный продюсер театра Et Cetera, профессор РАТИ-ГИТИС, член Совета по государственной культурной политике при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ Давид Смелянский. "Мастера". Давид Смелянский: всегда надо идти к победе Your browser does not support HTML5 audio Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин. Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.