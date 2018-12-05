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"А какой смысл?.." Политолог об отказе Путина говорить с Порошенко

(обновлено: 17:11 05.12.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по результатам участия в саммите G20. 1 декабря 2018Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по результатам участия в саммите G20. 1 декабря 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин объяснил, почему он не реагирует на попытки украинского коллеги Петра Порошенко поговорить по телефону. Политолог Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с некоторыми политиками общаться бессмысленно.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не реагирует на попытки украинского лидера Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его "нехитрых комбинациях".

Президент Украины Петр Порошенко во время политического ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV. 4 декабря 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. <…> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", – пояснил президент РФ.

По его словам, Порошенко создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

Доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что имеет смысл общаться только с теми политиками, которые готовы к конструктивным шагам. 

"Я думаю: а какой смысл общаться с человеком, который называет Россию враждебным государством, который откровенно заявляет о возможности даже не "холодной", а "горячей" войны своей страны с Россией? И который к тому же вслух мечтает о том, чтобы разместить на своей территории базы НАТО и американский флот? Готов ли Порошенко хоть на какие-то конструктивные шаги, совершенно непонятно: пока что он такой готовности не проявлял. А если нет никакой надежды на конструктив, то какой смысл в таком общении? То, что украинские власти не желают выполнять даже те уже согласованные шаги, которые вошли в Минские соглашения – это и так ясно. Так к чему такое общение? Сам факт такого общения только поддержал бы будущую предвыборную кампанию Порошенко", – считает Алексей Фененко.  

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей. В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказались 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах.

Владимир Путин назвал произошедшее заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

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