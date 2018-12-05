"Лиха беда начало". Военный эксперт о боевом лазере "Пересвет"

Боевые лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство. Новинку оценил в эфире радио Sputnik военный политолог Владимир Карякин.

Лазерные комплексы "Пересвет" первого декабря заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда".

Оснащать российские войска оружием на новых физических принципах начали с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений. Лазерный комплекс был представлен в марте 2018 года – о нем рассказал президент и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию. Название комплексу выбрали в ходе всероссийского голосования.

Минобороны впоследствии сообщало, что лазерные комплексы "Пересвет" уже поступили в войска и развернуты в местах дислокации.

Личный состав подразделений, где стоят на вооружении эти комплексы, прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского, а также на предприятиях промышленности. Военные там получили необходимые теоретические знания и практические навыки.

Военный политолог, преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат военных наук, полковник в отставке Владимир Карякин оценил в эфире радио Sputnik важность нового вооружения.

"Сейчас пока еще нет мощных лазеров, которые могли бы поражать крупные воздушные цели. Но с помощью лазеров уже сейчас можно поражать малоразмерные цели, например, беспилотные летательные аппараты. Лазеры пока маломощны, зависят от погодных условий: от дымки, дождя, снега – их нужно применять в ясную погоду. Луч слабоват, но лиха беда начало, это будет совершенствоваться. Они будут применяться, особенно для поражения легких, небольших целей, корпус которых может быть поврежден с помощью луча. Обшивка современного самолета требует большой мощности, а малоразмерная цель уязвима для лазерного луча, и на нее не надо будет тратить дорогостоящие ракеты, снаряды. Поэтому это эффективное средство борьбы с такими целями", – отметил Владимир Карякин.