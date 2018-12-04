Мнение: Порошенко "чувствует себя неполноценным"

Петр Порошенко назвал Европу без Украины неполноценной. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко рассказал, почему украинский лидер выдает желаемое за действительное.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна получит позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины.

"Мы получим позитивный ответ по поводу вступления в ЕС, так как Европа не является полноценной без Украины. И Европа в этом также заинтересована, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС", — написал Порошенко в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что мечтает о вступлении Украины в ЕС до 2030 года. Парламент Украины в ноябре по предложению президента принял в первом чтении проект изменений в конституцию, который закрепляет курс страны в ЕС и НАТО.

В эфире радио Sputnik директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прокомментировал заявление украинского лидера.

"Думаю, что скорее наоборот – это Порошенко без Европы неполноценный. А Европа прекрасно обходилась без Украины на протяжении своей истории. И дальше будет прекрасно обходиться. Порошенко пытается выдать желаемое за действительное. А по факту сейчас именно он очень нуждается и в Европе, и в Америке, он чувствует себя очень неполноценным в этой связи, обделенным вниманием. Не Порошенко будет решать, войдет ли Украина в Евросоюз. Это будет решать ЕС. Но на данный момент не было ни одного заявления со стороны органов Евросоюза, которое хотя бы близко можно было трактовать в таком русле", — сказал Олег Бондаренко.

