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"Расслабуха". Военный эксперт объяснил, почему США проиграли Арктику России

(обновлено: 12:27 04.12.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАтомный ледокол Ямал в Карском мореАтомный ледокол Ямал в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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США уже проиграли России гонку за Арктику, пишут американские СМИ. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал публикацию.

Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, причем на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола, пишет журналист Сабрина Шанкман на сайте телеканала NBC News

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© Фото : Paul Nicklen/National Geographic Stock / WWF-Canada
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В задачи этих ледоколов входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли. Кроме того, они защищают интересы США за полярным кругом, учитывая, что тающие льды открывают в регионе новые торговые возможности. Однако, как отмечается в статье, один из этих действующих ледоколов под названием "Полярная звезда", построенный 40 лет назад, уже давно преодолел ожидаемый срок службы и постоянно ломается. Другой ледокол, "Хили", построенный в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию.

По самым оптимистичным расчетам, указывается в статье, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет пять лет, тогда как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей. Причем на это потребуются миллиарды долларов, но правительство США вместо этого выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой, подчеркивает автор.

Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Вера Костамо
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Эксперт: в Арктике ни у кого нет такого опыта, как у России
Многие американские эксперты заявляют, что Вашингтон уже давно уступает Москве в гонке за Арктику, добавляет издание. 

"Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", – приводит NBC слова депутата Джона Гараменди.

В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал публикацию.

"Такое положение – это следствие определенной "расслабухи" американцев после распада Советского Союза и того, что творилось в девяностые годы и начало нулевых. Они совершенно не уделяли внимания этому региону, у них были другие интересы – Афганистан, Ирак, на это были угроханы сотни миллиардов долларов. Арктика была заброшена в те годы, и только практически в последние десять лет Россия нарастила свои возможности – строительство ледокольного флота, размещение воинских гарнизонов и так далее. Китай, который всегда присматривается ко всему, сделал выводы, купил у Украины самый мощный ее ледокол и сейчас занимается строительством ледокольного флота. Думаю, что США будут усиленно стараться догонять и РФ, и Китай. Но если с Китаем соревноваться у них получится, то с Россией – маловероятно. Потому что слишком далеко наша страна ушла в развитии ледокольного флота, в том числе атомного", – сказал Василий Дандыкин.  

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