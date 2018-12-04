Мнение: Киев инициировал военное положение, Запад – скорректировал

Киев сократил сроки и области действия военного положения под влиянием западных политиков, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию.

Власти Украины под влиянием ряда западных политиков сократили сроки и области действия военного положения, заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

Ранее Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и были задержаны. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта. Также изначально планировалось ввести военное положение на территории всей страны.

По информации Гордона, президенту было несколько звонков от канцлера Германии Ангелы Меркель и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме (очевидно, имеется в виду "вместо" – ред.) всей Украины оно распространяется на десять областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но все, что нужно, я уже сказал, а остальное и так слышно между строк", – отметил журналист.

По его источникам, введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве "запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры государства".

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал сведения, озвученные украинским журналистом.

"Нынешняя Украина, сформировавшаяся во время "евромайдана", является субъектом западного управления. Если до 2014-го года Запад оказывал значительное влияние на происходящие на Украине процессы, то после 2014-го года это воздействие стало доминирующим во всех сферах – и в политической, и в экономической, и в информационной. Даже если американцы и европейцы не управляют какими-то процессами на Украине напрямую, они в любом случае осведомлены обо всех значимых решениях и могут на них воздействовать. Причем речь идет, в том числе, и о решениях на уровне отраслевых ведомств и областных администраций", – сказал Владимир Киреев.

Тем более, по его словам, не принимаются без координации с Западом важные решения общенационального значения.

"Введение на Украине военного положения не могло произойти вне взаимодействия с западными структурами. При этом инициатива вполне могла исходить от украинского руководства, а Запад уже осуществлял корректирующее воздействие. В любом случае без координации с Западом, прежде всего, с американскими структурами, принятие такого важного решения Киевом невозможно", – уверен Владимир Киреев.

Официально президентская гонка на Украине стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17%, за Порошенко готовы отдать свои голоса 10% избирателей.