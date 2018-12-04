Мнение: Киев инициировал военное положение, Запад – скорректировал

Власти Украины под влиянием ряда западных политиков сократили сроки и области действия военного положения, заявил журналист Дмитрий Гордон в интервью украинскому телеканалу NewsOne.
Ранее Верховная рада одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили российскую границу в Черном море и были задержаны. Порошенко заявил, что предложил Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы, которые должны пройти 31 марта. Также изначально планировалось ввести военное положение на территории всей страны.
"Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме (очевидно, имеется в виду "вместо" – ред.) всей Украины оно распространяется на десять областей. Я бы вам рассказал больше, но у меня теперь цензура в виде семьи, которая не дает мне говорить лишнего. Но все, что нужно, я уже сказал, а остальное и так слышно между строк", – отметил журналист.
По его источникам, введение военного положения на Украине планировалось еще несколько месяцев назад в качестве "запасного предвыборного сценария для одного из кандидатов в лидеры государства".
Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik прокомментировал сведения, озвученные украинским журналистом.
"Нынешняя Украина, сформировавшаяся во время "евромайдана", является субъектом западного управления. Если до 2014-го года Запад оказывал значительное влияние на происходящие на Украине процессы, то после 2014-го года это воздействие стало доминирующим во всех сферах – и в политической, и в экономической, и в информационной. Даже если американцы и европейцы не управляют какими-то процессами на Украине напрямую, они в любом случае осведомлены обо всех значимых решениях и могут на них воздействовать. Причем речь идет, в том числе, и о решениях на уровне отраслевых ведомств и областных администраций", – сказал Владимир Киреев.
Тем более, по его словам, не принимаются без координации с Западом важные решения общенационального значения.
"Введение на Украине военного положения не могло произойти вне взаимодействия с западными структурами. При этом инициатива вполне могла исходить от украинского руководства, а Запад уже осуществлял корректирующее воздействие. В любом случае без координации с Западом, прежде всего, с американскими структурами, принятие такого важного решения Киевом невозможно", – уверен Владимир Киреев.
Официально президентская гонка на Украине стартует в конце декабря 2018 года, действующий президент пока не заявлял о планах баллотироваться на пост. По последним данным социологической группы "Рейтинг", глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов в президенты с 17%, за Порошенко готовы отдать свои голоса 10% избирателей.