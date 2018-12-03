"Атмосфера опасности". Политолог о сборе резервистов на Украине

На Украине объявлено о сборах резервистов. В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что действия Киева связаны с двумя аспектами.

На Украине начались сборы резервистов, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил страны в Facebook.

"Сборы… с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток", – отметили в военном ведомстве.

Планируется также провести десятидневные сборы на полигонах в Херсонской и Запорожской областях.

"Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы предоставить возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в преддверии католического Рождества и встретить его в семейном кругу", – добавили в Генштабе.

Сборы резервистов начались из-за военного положения, введенного в десяти областях Украины. Режим будет действовать 30 дней. ВПК страны переведен на особый режим работы.

Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Они были задержаны российскими пограничниками.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik прокомментировал действия Киева.

"Здесь есть два аспекта: внутриполитический и внешнеполитический. Первый связан с политическим террором в отношении тех регионов, в которых объявлено военное положение – это же не лояльные Киеву регионы, это юго-восток Украины. Кроме того это, конечно, связано с предстоящими президентскими выборами: в рамках создания атмосферы опасности, чтобы всячески подавить политическую активность. Что касается аспекта внешнеполитического, то мы видим, что ситуация используется внешними игроками для накачивания антироссийских настроений. Это один из элементов, как минимум, нового железного занавеса, который США и часть европейских элит намерены опустить в отношении России. А, как максимум, – все идет к гибридному мировому конфликту", – считает Семен Уралов.