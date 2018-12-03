Военный эксперт: британцы вдруг осознали, что им продают "не тот" F-35

США и Великобритания рискуют поссориться из-за F-35, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что британская сторона не только вынуждена переплачивать за самолет, но еще и не получила обещанного.

Отношения между американскими и британскими военными могут испортиться из-за спора вокруг закупок истребителей F-35, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Лондон планирует купить 138 американских истребителей F-35 типа B (морского базирования). Однако источник телеканала сообщил, что руководство королевских ВВС собирается заменить часть из них истребителями типа A (наземного базирования).

Sky News отмечает, что британские военные, возможно, пытаются сэкономить: F-35 типа B стоит 90 миллионов фунтов стерлингов, а типа A – 70 миллионов.

Однако изменение числа истребителей морского базирования подорвет авианосную программу Великобритании, добавил источник телеканала. По его мнению, такой шаг испортит отношения с Вашингтоном, поскольку США считают ВМС Великобритании единственным равным флотом, способным использовать авианосцы.

"Если британцы появятся на месте боевых действий без боеспособного авианосца, то это полностью дискредитирует наши военные возможности. Если Королевские ВВС получат F-35 варианта A в ущерб авианосцам, о чем они фактически и говорят, то в глазах США это будет выглядеть как огромное предательство", – сообщил источник.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что британская и американская стороны ведут совместные разработки по F-35 с 1999 года.

"С британской стороны подключился институт, который участвовал в разработках самолета Harrier (первого в мире серийного самолета вертикального взлета и посадки – ред.). Когда заключалось это совместное партнерство, британцы надеялись получить от американцев некоторые технологии, в том числе "стелс", а американцы взамен хотели получить наработки англичан в области самолетов вертикального взлета и посадки. Другие страны участвовали в этой программе финансово – Италия, Нидерланды, Канада, Турция, Австралия, Норвегия, Дания и Израиль. Англичане же внесли свою интеллектуальную собственность, чтобы получить для себя более приемлемую цену", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, теперь оказалось, что британцы существенно переплачивают за самолет и, кроме того, не получили обещанного.

"Разница между ценами, которую предлагают американцы, отличается от тех цен, которые утверждались министерством обороны США по отпускной цене еще в 2011 году. Если посмотреть по курсу, то переплата идет именно по самолету F-35 В, и перерасход не очень радует британский бюджет. Кроме того, британцы вдруг осознали, что F-35, в который было обещано заложить огромное количество преимуществ, особенно по технологии "стелс", не является таковым. И это британцев очень не радует. То есть они поделились своими технологиями – самолет вертикально взлетает, а сами не получили обещанной технологии "стелс", потому что самолет оказался не такой уж невидимкой. У него просто пониженная радиолокационная заметность только в одном диапазоне. Получилось, что они фактически купили кота в мешке, и теперь пытаются из этой ситуации выйти", – сказал Алексей Леонков.