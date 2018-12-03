Военный эксперт рассказал о значении боев в сирийской провинции Эс-Сувейда

На юге Сирии уничтожены крупные силы ИГ*, сообщило командование группировки российских войск в этой стране. Военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik разъяснил, какое значение имеет эта победа.

Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом сообщил представитель группировки войск российских ВС в Сирии в Сирии Олег Макаревич.

Он рассказал, что наступательная операция проводилась в сложных погодных условиях на местности, "которая изрезана глубокими каньонами и широкими пещерами, с различными вертикальными уступами и широкими расщелинами".

"На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра", – отметил представитель командования российской группировки ВС.

По словам Макаревича, боевики располагали большим количеством гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов. Сирийским военным удалось изъять большое количество оружия, в том числе 12 американских противотанковых управляемых ракет TOW.

Как рассказал Макаревич, большинство террористов в Эс-Сувейде прибыли из Ярмука, Дамаска, а также района Эт-Танф, который находится под контролем международной коалиции во главе с США.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik рассказал о значении боев в Эс-Сувейде.

"На плато Эс-Сувейда боевики выходили не только из района Эт-Танф, который контролируется США. Они выходили туда и с восточного берега реки Евфрат, и из районов близ границы с Ираком. Но попытки боевиков организовать крупный очаг ИГ* в Эс-Сувейде провалились благодаря усилиям российских ВКС и сирийских правительственных войск. А то, что американцы покровительствуют в Сирии экстремистам – это давно уже не секрет. И вот лишнее доказательство тому – то, что в Эс-Сувейде у боевиков были обнаружены ПТУР TOW, которые американцы ранее поставляли якобы умеренной сирийской оппозиции. Как видим, эта "умеренная оппозиция" на деле вновь оказалась радикальными исламистами", – сказал Виктор Мураховский.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления 17 ноября правительственные войска освободили от террористов горный каньон Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда в 92 километрах от Дамаска. На площади в 380 квадратных километров находился последний оплот ИГ* на юге Сирии. По данным агентства САНА, в ходе операции ликвидировали главаря ИГ* в Южной Сирии Абу Хаджера аш-Шишани и несколько полевых командиров.

* Запрещенная в России террористическая организация.