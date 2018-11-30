Военный эксперт: учения Украины на Азове – подготовка к провокациям

Украина провела военные учения в Азовском море. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин расценил эти учения как демонстрацию готовности к еще большему обострению отношений с Россией.

Украинские силовики провели учения в акватории Азовского моря, сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил страны на Facebook.

"Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23-4 "Шилка", БМ "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили", – отметили в пресс-центре.

Подчеркивается, что цель учений – усовершенствование навыков управления огнем во время действий авиации противника на малых высотах.

Украина регулярно проводит маневры в районе Азовского моря, предыдущий раз – 23 ноября. В Крыму противодесантные учения назвали провокацией, призванной подтолкнуть Россию к военным действиям.

Нынешние учения Украины прошли после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения Киева и Москвы.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что украинские власти готовят новые провокации.

"Украина демонстрирует свою готовность к еще большему обострению отношений. Собственно, политическому режиму, который там искусственно был создан из Вашингтона, изначально ставилась такая задача – максимально разворачивать антироссийскую кампанию. С тех пор Киев только этим и занимается. И в данном случае учения в Азовском море – это один из элементов такой кампании. А после провокации с бронекатерами Украина рассматривает повод для перехода этой кампании на качественно новый уровень, то есть переход от информационно-силовых действий к провокациям военного масштаба. Я полагаю, что это прямая подготовка к другим военным провокациям на море и на суше. Другое дело, что у Украины нет средств, и ее военнослужащие не готовы к реальным боевым действиям. Но показать, что Украина готова выступить в качестве ударной силы западной коалиции, режим Порошенко хочет", – сказал Алексей Подберезкин.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских катеров и кораблей. Суда задержали, на борту оказались 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным Центра общественных связей ФСБ, координировали провокации.

Возбуждено уголовное дело о нарушении госграницы.

После инцидента в десяти областях Украины президент страны Петр Порошенко ввел военное положение.