Политолог оценил слова Климкина об "убийстве" десятков соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве

Глава МИД Украины Павел Климкин анонсировал разрыв в одностороннем порядке десятков соглашений с Россией. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине сложилась устойчивая тенденция на обострение отношений с РФ.

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил глава МИД страны Павел Климкин. При этом министр отметил, что за последнее время Киев уже "убил" 48 двухсторонних соглашений с Москвой.

"Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило просто нашим украинским гражданам", — заявил Климкин.

Он также подчеркнул, что Украина в корне пересматривает всю двухстороннюю договорно-правовую базу с Россией, так как соглашения, заключенные до 2014 года, по его словам, не имеют смысла.

В сентябре Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Киев будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал уверенность в том, что на Украине сложилась устойчивая тенденция на обострение и так непростых отношений с Россией.

"Киев продолжает действовать в привычной для себя антироссийской канве, продолжает пользоваться антироссийской риторикой для решения своих внутриукраинских вопросов. Киев, разрывая различного рода соглашения с РФ, безусловно, стреляет себе в ногу. Но, похоже, это не интересует украинское руководство, так как (президент Украины) Петр Порошенко, используя антироссийские настроения, пытается удержаться у власти. Кроме того, он готовится и к парламентским выборам, пытаясь активизировать националистический электорат. На Украине сложилась тенденция по обострению и так непростых отношений с Россией и, скорее всего, Киев продолжит свою недружественную политику. Политические деятели, выступающие за добрососедские отношения между Киевом и Москвой, подвергаются информационной и физической травле, поэтому у них почти нет шансов стать новой властью на Украине. Исходя из этого, можно говорить, что на данный момент перспектив по налаживанию отношений между нашими державами не прослеживается", — сказал Иван Мезюхо.