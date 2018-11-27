Военный эксперт: бельгийские военные моряки – "люди очень нежные…"

СМИ сообщили о "шокирующем" полете российских Су-24 над кораблем ВМС Бельгии, несущим дежурство в Балтийском море в рамках присутствия НАТО. В эфире радио Sputnik ситуацию оценил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Бельгийские военные моряки, несущие дежурство в Балтийском море в рамках присутствия НАТО, были шокированы пролетевшими над ними предположительно двумя российскими Су-24, сообщил телеканал VRT со ссылкой на рассказ капитана бельгийского корабля.

По информации телеканала, предполагаемый инцидент с пролетом на низкой высоте двух бомбардировщиков произошел в конце прошлой недели.

"Экипаж корабля ВМС Бельгии, который находится на дежурстве НАТО в Балтике, в шоке наблюдал, как два российских бомбардировщика Су-24 пролетели на низкой высоте над ними", – сообщил телеканал, утверждая, что самолеты совершили такой маневр трижды.

Капитан корабля, входящего в состав противоминной группы НАТО, Питер Рамбоер рассказал об этом эпизоде на встрече с министром обороны Бельгии. По словам Рамбоера, он отдал приказ не предпринимать никаких действий. "Я не хотел бы быть человеком, который спровоцировал третью мировую войну из-за ошибки в оценке ситуации", – приводит телеканал слова капитана.

Об инциденте с пролетом самолетов, которые, как утверждает бельгийская сторона, были оснащены ракетами "воздух – земля", над кораблем бельгийских ВМС Godetia сообщил также новый министр обороны страны Сандер Лунес, который встречался с экипажем штабного корабля.

"Вооруженные российские самолеты совершили пролет на низкой высоте над нашим кораблем Godetia во время учений НАТО", – сообщил министр в своем аккаунте в Twitter, добавив, что "это доказывает необходимость продолжать инвестировать в оборону".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин с иронией прокомментировал ситуацию.

"Видимо, после того как бельгийские моряки съели утреннее мороженое, поплавали в судовом бассейне и расположились на верхней палубе принимать солнечные ванны, российские самолеты, которые внезапно оказались над их кораблем, ввергли их с состояние панического ужаса. Видимо, эти моряки – люди очень нежные, непривыкшие к жестким шуткам… А если серьезно, то все эти заявления – абсолютная глупость. Потому что очевидно: облеты иностранных военных судов военными самолетами являются обычной практикой, просто в силу того, что небо в этом случае считается абсолютно нейтральным. И если это не прямая атака, то никто не может запретить этого", – сказал Владислав Шурыгин.

Это не первое подобное обвинение в адрес российских ВКС. В апреле 2016 года европейское командование США опубликовало видео- и фотокадры в связи с инцидентами в Балтийском море, где российские самолеты и вертолеты якобы приближались к кораблю ВМС США. Американская сторона выразила озабоченность случившимся.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявления США о якобы опасном пролете российского Су-24 рядом с эсминцем, проводившем учения в Балтийском море в международных водах, заявил тогда, что летчики ВКС России совершили отворот от корабля США с соблюдением всех мер безопасности. По его словам, маршрут полета российских самолетов проходил через район, где находился эсминец ВМС США USS Donald Cook, примерно в 70 км от российской военно-морской базы.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.