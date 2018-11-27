Эксперт: соседние страны стали смотреть на США как на страну-врага

Белый дом прокомментировал действия американских военных, которые применили слезоточивый газ против мигрантов из Центральной Америки, пытавшихся пересечь границу со стороны Мексики.в Twitter Белого дома. Там отмечается, что военнослужащие "профессионально справились с опасной ситуацией".
В заявлении также говорится, что в толпе в основном были взрослые мужчины. Однако СМИ распространили фотографии, на которых видно, что среди этих людей были женщины с детьми.
К США по территории Мексики направляются несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. Так, по сообщениям мексиканского МВД, на границе сконцентрировались 5,6 тысячи мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik оценил ситуацию у границ США.
"Страна имеет право защищать свои границы. Вопрос только в том, что кризис с мигрантами, в определенном смысле, рукотворный. США в значительной степени являются причиной того, что кризис мигрантов возник у их границ. Антимигрантская риторика и антимигрантская политика нынешней администрации, безусловно, создает проблемы. И безусловно, США обязаны принимать какое-то количество мигрантов хотя бы потому, что социально-экономическая ситуация в сопредельных странах очень сильно зависит от торговых отношений с США. Если США не способствуют или препятствуют созданию рабочих мест в соседних государствах, то очевидно, что люди потянутся в США, и это не имеет каких-либо альтернатив. Поэтому даже если Соединенные Штаты будут применять не только слезоточивый газ и резиновые пули, но и другое оружие, мигранты все равно будут пытаться попасть в США", – сказал Владимир Брутер.
По его словам, проблема мигрантов очевидна уже и для самих США.
"Те методы, которыми пользуется американская администрация, достаточно токсичны, они рождают новые проблемы – в частности, проблему отчуждения собственного испаноязычного населения от остальной части страны, и США – от соседних государств. Очевидно, что образ США для соседних государств очень сильно ухудшился, теперь они смотрят на США как на страну-врага, хотя раньше они допускали сотрудничество и даже некий приоритет американских идей над своими", – отметил эксперт.