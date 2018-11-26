Эксперт о военном положении на Украине: у Порошенко есть цель, но нет плана

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения в стране не ограничит права и свободы граждан. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik объяснил, почему это обещание вряд ли будет выполнено.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что введение военного положения в стране не ограничит права и свободы граждан.

Порошенко в понедельник подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по введению военного положения в стране в связи с инцидентом в Черном море, еще больше обострившим отношения Москвы и Киева. Военное положение вступит в силу после одобрения Верховной рады.

"Подчеркиваю, что в указе я не предусматриваю никаких мер, связанных с ограничением прав и свобод граждан, введением цензуры и другого", – сказал Порошенко в обращении к жителям страны, которые транслировали украинские телеканалы.

По его словам, в указ о введении военного положения вошло только то, что касается военных мер, "которые в случае вторжения позволят нам как можно скорее отреагировать и мобилизовать ресурсы".

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik выразил сомнения, что после введения на Украине военного положения права и свободы граждан не будут ограничены.

"Мы видим ситуацию, при которой Петр Порошенко пытается любым путем остаться у власти. Не стоит рассчитывать на то, что у него есть некий идеальный план действий. У него есть общая цель – сохранить власть. Потому что если он потеряет власть, то очевидно, что он рискует потерять, в том числе, и свободу. Поэтому я совершенно уверен, что он не остановится перед разгоном демонстраций, ущемлением прав и свобод, насильственными действиями в отношении тех или иных активных групп граждан. И, по всей видимости, именно такие действия Украину и ожидают. Трудности населения, связанные с началом отопительного сезона, разного рода крайне непопулярные решения, которые принимала в последнее время киевская власть, привели к тому, что протестные настроения на Украине сейчас просто зашкаливают. А с введением военного положения киевская власть получает возможность бороться с протестами совершенно легальными методами", — отметил Владимир Шаповалов.

В воскресенье корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины – за месяц до начала кампании по выборам президента Украины – решил ввести военное положение в стране.