Юрист: "Нафтогаз" подводит к черте взаимовыгодные отношения с "Газпромом"

"Нафтогаз" взыскал переплату "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража. Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik разъяснила ситуацию, высказав мнение, что украинская компания в данном случае самоуправствует.

"Нафтогаз" перечислил 3,8 млн долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в октябре в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщила украинская компания.

Осенью "Нафтогаз" уже зачислил на погашение пени 18,3 млн долларов переплаты за услуги транзита, которые предоставлялись в августе и сентябре.

В украинской компании пообещали и дальше "зачислять суммы переплат за транзит газа на погашение пени, начисляемой на основной долг "Газпрома" согласно решению Стокгольмского арбитража".

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik высказала мнение, что украинская компания доводит ситуацию до того, что для "Газпрома" сотрудничество с Украиной становится нецелесообразным.

"Конечно же, перечислять деньги, которые были уплачены "Газпромом" в пользу "Нафтогаза" за услуги транзита, в счет погашения взысканной суммы в арбитраже – это неправильно, хотя я бы не сказала, что незаконно. "Нафтогаз" самоуправствует, забирая деньги, как они считают, по решению Стокгольмского арбитража. При этом "Нафтогаз" игнорирует интересы "Газпрома", тем самым подводя ситуацию к тому, что какие-то дальнейшие экономические отношения теряют всякий смысл для "Газпрома". Для "Нафтогаза" это выльется в то, что после включения "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину в Европу будет сокращен практически на 2 млрд долларов ежегодно. И в дальнейшем, возможно, этот контракт не будет продлен", – сказала Мария Ярмуш.

Таким образом, как считает юрист, действия "Нафтогаза" обернутся убытками для самой Украины.

"Эта какая-то хищническая, захватническая тенденция, которую проявляет "Нафтогаз", это не от большого ума руководства Украины и руководства "Нафтогаза". Тем самым они ставят точку во взаимовыгодных отношениях с "Газпромом". И как транзитная система они в будущем для российской компании будут не интересны. Поскольку нельзя так вероломно действовать со своими партнерами по долгосрочным контрактам. Хочу напомнить, что в прошлом году "Нафтогаз" получил только за транзит газа более 3 млрд долларов от "Газпрома". Они сами, в общем-то, подводят черту под эти взаимовыгодные отношения. И в будущем, соответственно, не знаю, чем они будут эту газотранспортную систему заполнять, но явно не газом от "Газпрома"", – заключила Мария Ярмуш.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж постановил взыскать с "Газпрома" в пользу украинской компании 4,637 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку транзитного газа. После зачета встречных требований получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом". Украина, в свою очередь, обратилась в суды с требованием арестовать активы "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании. В конце мая Киев заявил о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, в июне – об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах, а затем в Великобритании.

При этом в "Газпроме" заявили, что все попытки "Нафтогаза" арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG пока были безуспешны.