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"Россия им поперек горла". Политолог о заявлении МО Британии и Украины

(обновлено: 19:23 21.11.2018)
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© AFP 2018 / Leon NealМинистерство обороны ВеликобританииМинистерство обороны Великобритании
© AFP 2018 / Leon Neal
Минобороны Британии и Украины заявили о "российской угрозе" и подтвердили намерение тесно сотрудничать. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в данном случае политика британцев не сильно отличается от американской.

Оборонные ведомства Украины и Великобритании в среду приняли совместный документ, в котором подтвердили намерение тесно сотрудничать и заявили, что Россия является "прямой угрозой" евроатлантической безопасности.

Петр Порошенко во время посещения Объединенного операционного центра сил многонациональных учений Чистое небо-2018 в Хмельницкой области. 11 октября 2018
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Министерства обороны Украины и Великобритании выражают взаимное желание продолжать двустороннее сотрудничество и усиливать отношения в оборонной сфере, нацеленные на развитие сотрудничества в поддержании мира, стабильности и безопасности всей Европы и Евроатлантического региона, учитывая меняющуюся природу современных вызовов и угроз", – говорится в переданном в РИА Новости тексте заявления, принятом по итогам встречи в Лондоне глав ведомств Британии и Украины Гэвина Уильямсона и Степана Полторака.

"Стороны подчеркивают, что агрессия по отношению к Украине со стороны России является прямой угрозой евроатлантической безопасности и вызовом существующей системе международных отношений", – указывается в документе.

Самолеты ВВС Украины
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Примером "агрессии по отношению к Украине со стороны России" приводятся нарушение перемирия "российскими вооруженными формированиями и другими незаконными группами", якобы усиление российского присутствия на украинских границах, в Донецкой и Луганской областях, "незаконный захват Крыма" и "дестабилизирующие действия" в Азовском море. Стороны призвали Россию к полному выполнению Минских договоренностей.

Кроме того, Британия выразила поддержку реформам на Украине и ее "евроатлантическим чаяниям", пообещала увеличить военно-дипломатическое присутствие на Украине и продолжать помогать повышать уровень боеспособности украинских военных. Также стороны договорились усилить военно-техническое сотрудничество.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондон в данном случае использует Украину – так же, как это делают американцы.

"Британия – яркий представитель и проводник политики Запада в отношении России вместе со своим "старшим братом" Соединенными Штатами. Так что политика британцев не сильно отличается от американской. И Украину в данном случае они используют точно так же, как ее используют американцы. Это таран против России. Так что в этом, наверное, ничего удивительного нет. Что касается "российской угрозы", для Запада Россия – "угроза" потому, что это страна, которая позволяет себе проводить суверенную, независимую политику, обладает избыточными природными ресурсами… Так что в этом плане, конечно, Россия им – поперек горла", – сказал Александр Дудчак.

Поэтому, по его мнению, Запад не остановится в своих попытках "насолить" России.

"Они бы были рады, если бы Россия свернулась до размеров, скажем, Московской области, они тогда, наверное, были бы счастливы. Но пока Россия – мощное государство с перспективами, они будут использовать Украину, другие страны бывшего СССР, в которых будут пытаться провести перевороты и настроить антироссийски. Но будем надеяться, что и Украина выздоровеет, и на бывшем постсоветском пространстве больше не будет повторяться таких историй", – отметил политолог.

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