Эксперт прокомментировал ситуацию с крейсером "Маршал Устинов" в Ла-Манше

В Ла-Манш был направлен британский фрегат для сопровождения ракетного крейсера Северного флота "Маршал Устинов". В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин назвал происходящее демонстративной кампанией.

Фрегат ВМС Великобритании сопровождает российский военный корабль "Маршал Устинов" в Ла-Манше, говорится в полученном РИА Новости сообщении пресс-службы британского флота. Отмечается, что к "Маршалу Устинову" направили базирующийся в Портсмуте фрегат типа 23 St Albans.

"Маршал Устинов" в сопровождении вспомогательного судна и буксира шел из Средиземного моря через воды Франции, где группу сопровождали французские ВМС", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что фрегат, на борту которого размещен вертолет, продолжает отслеживать перемещения российской группы через пролив. Наблюдение будет вестись до выхода кораблей из территориальных вод Великобритании.

Британские ВМС и ВВС регулярно сопровождают российские корабли и самолеты в моменты их прохождения вблизи границ Британии.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин назвал происходящее демонстративной кампанией.

"Это отражение политики кабинета премьер-министра Терезы Мэй, связанной с необходимостью демонстрации жесткости в отношениях с Россией. Это проявляется в различных заявлениях, а так же в различных действиях, включая демонстрацию военной силы. И хотя известно, что российские корабли не заходят в британские воды, но Британии важно показывать, что они проводят твердую линию в отношении России. Это важно, скорее, для внутреннего потребления, поскольку позиции кабинета Терезы Мей шатаются, министры в связи с Brexit'ом бегут из правительства. Этот курс уже в какой-то степени инерционен, но он является элементом длительной пропаганды. Россия – удобный жупел для британцев, поэтому они используют даже проходы российских кораблей для демонстративных кампаний", — сказал Борис Рожин.