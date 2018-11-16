"Вопрос контроля над планетой". Американист о космических войсках США

В Пентагоне стоимость создания космических войск оценили в сумму от 5 до 10 миллиардов долларов. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что США готовы потратить на это гораздо больше денег, чем озвучивается.

Создание космических сил может стоить США от 5 до 10 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан,. Об этом пишет газета Hill.

Ранее в сентябре агентство Associated Press со ссылкой на докладную записку министра ВВС США Хизер Уилсон сообщило, что создание космических сил может обойтись США почти в 13 миллиардов долларов в первые пять лет.

Как заявил Шэнахан, стоимость создания космических сил оценивается "однозначной, а не двузначной цифрой". Он отметил, что речь идет о сумме от 5 до 10 миллиардов долларов, и добавил, что сумма даже "может оказаться меньше 5 миллиардов".

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение, что американцы готовы потратить на создание космических сил большую сумму, чем это озвучивается.

"Сегодня США пытаются обеспечить себе лидерство и удержать его любыми средствами, всеми правдами и неправдами. Понятно, что это невозможно без доминирования во всех пространствах, включая космическое и киберпространство. Это называется полный спектр доминирования. Американская элита уже долгое время лелеет идею доминирования в космосе, это идет с администрации президента (Рональда) Рейгана – знаменитые "звездные войны". Американцы считают, что лидерство в космосе позволит им доминировать на земле, по сути, это вопрос контроля над планетой. Думаю, эти 5-10 миллиардов долларов – не предел, с учетом того, что их военный бюджет составляет почти 717 миллиардов долларов, а в конгрессе идут разговоры о еще большем увеличении. Думаю, они готовы потратить большую сумму на это. Есть у американского истеблишмента вот эта идея фикс – идея так называемого полного спектра доминирования", – сказал Константин Блохин.