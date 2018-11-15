Мнение: в Киеве два любимых мема - "деньги Януковича" и "золото Полуботка"

На Украине предложили варианты распределения средств, конфискованных у экс-президента Виктора Януковича и его окружения. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов отметил, что эта тема становится очень популярной у нынешних киевских властей.

Министр обороны Украины Степан Полторак и глава МВД Арсен Аваков предложили кабмину свои варианты распределения конфискованных у окружения экс-президента Виктора Януковича средств, передает украинское издание "Экономическая правда".

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали 200 млн долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. В нынешнем году Генпрокуратура планировала конфисковать еще 180 млн долларов.

"Соответствующие решения о распределении этих средств министры вынесли на заседание правительства 14 ноября. Полторак предлагает направить 4 млрд гривен (почти 144 млн долларов) на закупку и модернизацию вооружения и военной техники. Еще 1 млрд гривен (около 36 млн долларов), по мнению министра обороны, нужно направить на строительство военных объектов", — говорится в сообщении.

По данным "Экономической правды", Аваков предлагает выделить 2 млрд гривен (72 млн долларов) государственному ипотечному учреждению на обеспечение жильем полицейских на условиях финансового лизинга, также дополнительно по 125 млн гривен (4,5 млн долларов) выделить Госслужбе по ЧС на закупку пожарных машин и Нацполиции. Согласно проекту решения, представленного Аваковым, еще 49 млн гривен (1,8 млн долларов) должна получить администрация Госпогранслужбы на закупку спецтехники.

Издание сообщает, что правительство пока не приняло окончательное решение по распределению средств, оно должно быть доработано в течение трех дней.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов отметил, что тема конфискованных денег Януковича и его окружения становится очень популярной у киевских властей.

"На Украине тема "деньги Януковича" стала новым мемом. Подобным раньше было "золото гетмана Полуботка", который по легенде спрятал большое его количество в банках в Лондоне. Об этом очень долго любили рассуждать на Украине – как это золото их спасет, мечтали, что накапали проценты…Эта такая народная политическая традиция, которая больше имеет отношение к шоу, чем к экономике. Таким образом новые элиты, которые пришли на смену Януковичу, пытаются показать: мол, он вор, а мы все, что у него забрали, разделим по справедливости. То есть это чистой воды пиар и попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Потому что, если посмотреть на реальную экономическую ситуацию, то можно увидеть, что народ обнищал, а конкретно (президент Украины) Петр Порошенко заработал за эти четыре года, а также заработали все ключевые олигархи, которые скинули Януковича. К слову, Янукович зарабатывал на фоне экономического роста Украины. А сейчас происходит страшное воровство на фоне тотального обнищания. При этом придумали красивый пиар-ход. Но никакого отношения к справедливости это не имеет. Это все то же "золото Полуботка" – мифическое богатство, от которого всем "должно стать хорошо"", — сказал Семен Уралов.

