Военный эксперт о стратегии США: убивая слабых, пугают всех

Исследователи подсчитали, сколько жизней унесли войны с участием США за последние десятилетия. Вашингтон тратит на конфликты непомерные деньги, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Зачем это нужно Америке, он рассказал в эфире радио Sputnik.

США потратили почти шесть триллионов долларов на ведение войн менее чем за два десятилетия, считает Нета Кроуфорд, автор исследования, проведенного в Брауновском университете.

По ее подсчетам, с 2001-го по конец 2019 финансового года на войну было потрачено 5,9 триллиона долларов.

Кроме того, согласно исследованию, в войнах в Афганистане и Ираке, а также в ходе боевых действий в Сирии и других странах, в которых участвовали, в том числе, и США, погибло 480 тысяч человек, из них 244 тысячи – мирные жители. Еще 10 миллионов человек стали беженцами.

Пентагон заявляет, что с 11 сентября 2001 года, когда произошли теракты в США, и до конца 2018 финансового года на военные действия будет потрачено порядка 1,7 триллиона долларов. Эта сумма включает в себя не только затраты на войны в Ираке и Афганистане, но и боевые операции в ряде стран, проведение которых администрация оправдывает разрешением на борьбу с терроризмом, выданное Белому дому после терактов 2001 года.

Однако расходы министерства обороны США включают лишь часть затрат на войну, указывает Кроуфорд. Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 триллиона долларов, не включая проценты по долгу, говорится в исследовании.

Стратегию США прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"То, что они свою стратегию не изменят – это очевидно, потому что США сражаются за то, чтобы быть единственным, неповторимым "сияющим городом на холме", и в этом качестве управлять всем миром. Но воюют они в основном со странами очень слабыми в военном отношении и тратят на это непомерные деньги. То есть пугают всех, убивая и побеждая те страны, которые не могут им достойно ответить. Главное, что при этом пытаются всем навязать свои моральные ценности. А моральных ценностей у агрессора и убийцы никаких быть не может. Они таким образом демонстрируют, что они не пример для всех остальных, а просто угроза человечеству, угроза жизни на Земле", – считает Виктор Литовкин.