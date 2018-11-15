"Меры исчерпаны". Эксперт о попытках США остановить продажу С-400

Не менее 13 стран заинтересованы в покупке систем ПВО С-400, сообщили СМИ. Американская политика санкций против российского ОПК не приносит результатов, считает эксперт Владимир Фитин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество.

США, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, угрожая санкциями. Вместо российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению Госдепартамента, ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

Тем не менее, в списке заинтересованных покупкой С-400 числится более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, сообщает телеканал.

В начале октября Россия заключила контракт с Индией – поставка туда пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в эфире радио Sputnik предположил, могут ли США еще как-то помешать продаже российских вооружений.

"На мой взгляд, уже практически все меры исчерпаны. Просто восстановить против себя полпланеты – на это даже великодержавные США не должны пойти, поскольку практика показывает, что бесконечное наращивание санкций против России не приводит к желаемому для американцев результату. И предыдущее развитие событий показывало, что целый ряд стран отстаивают свою принципиальную позицию и готовы закупать российское оружие, те его типы, которые считаются наиболее продвинутыми в мире, несмотря на угрозы со стороны США", – сказал Владимир Фитин.

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО – SA-21 Growler) предназначены для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.