Военный эксперт: боевые лазеры могут обернуться серьезной проблемой

Американская армия в течение нескольких лет получит лазерное оружие повышенной мощности. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.CSIS).
Гриффин подчеркнул, что создание такого оружия потребует от США увеличения финансовых затрат в три-четыре раза по сравнению с нынешней ситуацией.
По его словам, американские военные также намерены использовать мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя беспилотники потенциального противника.
В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.
"Использование боевых лазеров становится реальностью: для разведывательных целей, нанесения ударов по воздушным летательным целям и, как предполагают американские эксперты, для нанесения ударов по стратегическим ракетам средней дальности и так далее. Разработки в США ведутся очень активно, финансовые средства выделены достаточно большие. На сегодняшний день есть серьезная опасность выведения лазера в космос. И вот в этом случае нанесение ударов из космоса по наземным, морским и воздушным целям становится действительно очень серьезным – боевые лазеры в том числе могут быть использованы против военных средств управления, то есть для выведения их из строя. Так что это может стать серьезной проблемой", – сказал Владимир Богатырев.
Он отметил, что лазерное оружие разрабатывают и в России, во многом опережая американцев.
"В России боевые лазеры есть, они испытываются, дают высокий результат. Мы демонстрировали в СМИ возможности наших лазеров, которые могут использоваться в оперативно-тактическом звене. Это то, чего на сегодняшний день пока нет в США. И, скорее всего, в ближайшее время в таком плане, как у нас, вряд ли будет. И здесь российские ученые, российские Вооруженные силы опережают американцев. Лазерное оружие – это оружие перспективное. И то, что мы будем его развивать – это вне всяких сомнений", – заключил военный эксперт.