Военный эксперт: боевые лазеры могут обернуться серьезной проблемой

Пентагон пообещал оснастить американскую армию боевыми лазерами. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Богатырев прокомментировал это сообщение, отметив, что использование боевых лазеров становится реальностью.

Американская армия в течение нескольких лет получит лазерное оружие повышенной мощности. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Гриффин.

"По моему мнению, нас отделяет не более нескольких лет от создания боевого оружия направленной передачи энергии, особенно это касается лазеров", – отметил он, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне ( CSIS ).

Гриффин подчеркнул, что создание такого оружия потребует от США увеличения финансовых затрат в три-четыре раза по сравнению с нынешней ситуацией.

По его словам, американские военные также намерены использовать мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя беспилотники потенциального противника.

В эфире радио Sputnik генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев прокомментировал ситуацию.

"Использование боевых лазеров становится реальностью: для разведывательных целей, нанесения ударов по воздушным летательным целям и, как предполагают американские эксперты, для нанесения ударов по стратегическим ракетам средней дальности и так далее. Разработки в США ведутся очень активно, финансовые средства выделены достаточно большие. На сегодняшний день есть серьезная опасность выведения лазера в космос. И вот в этом случае нанесение ударов из космоса по наземным, морским и воздушным целям становится действительно очень серьезным – боевые лазеры в том числе могут быть использованы против военных средств управления, то есть для выведения их из строя. Так что это может стать серьезной проблемой", – сказал Владимир Богатырев.

Он отметил, что лазерное оружие разрабатывают и в России, во многом опережая американцев.

"В России боевые лазеры есть, они испытываются, дают высокий результат. Мы демонстрировали в СМИ возможности наших лазеров, которые могут использоваться в оперативно-тактическом звене. Это то, чего на сегодняшний день пока нет в США. И, скорее всего, в ближайшее время в таком плане, как у нас, вряд ли будет. И здесь российские ученые, российские Вооруженные силы опережают американцев. Лазерное оружие – это оружие перспективное. И то, что мы будем его развивать – это вне всяких сомнений", – заключил военный эксперт.