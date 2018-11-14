"Они там с ума посходили". Крымский политик о призыве к Киеву взять Москву

Бывший украинский депутат призвал устроить блицкриг и дойти до Красной площади. Среди действующих политиков на Украине такие настроения тоже находят сторонников, отметил в эфире радио Sputnik депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин.

Бывший глава избирательного штаба Виктора Януковича и экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что Украина должна провести блицкриг, конечная цель которого – завоевание Москвы. Об этом он сказал в интервью телеканалу ZIK.

Черновол высказал свою идею, комментируя выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса и возможные ответные меры Киева. Очередные выборы глав и депутатов народных советов ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. Киев заявил, что не признает их.

"Занять эти территории мы не можем по одной причине – потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", – заявил экс-депутат.

Однако, по его мнению, к этому Украина пока не готова, поэтому Киев вынужден действовать при помощи дипломатии и политики санкций.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что Россию ждет оккупация со стороны Украины. По его мнению, в День народного единства Россия празднует освобождение не от польских интервентов, а от "украинских казаков".

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин отметил в эфире радио Sputnik, что мнение Черновола разделяют и многие действующие политики.

"Да все подряд. (Лидер партии "Батькивщина" Юлия) Тимошенко призывала атомным оружием бомбить Донбасс. Во власти там практически нет нормальных людей, они там все с ума посходили, судя по этим заявлениям. Бандеровская идеология – она, как рак, поедает Украину. Придет все это к тому, что Украина как таковая или распадется вся, или там будет бунт, революция. Она уже на грани. А такими заявлениями они толкают государство к войне. Это самый настоящий фашизм, он не может без провокаций, войны, насилия", – сказал Степан Кискин.