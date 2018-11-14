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"У нас в –35 мороженое едят". Сенатор объяснил, почему сбоит техника НАТО

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Совфеде ответили на обвинения Норвегии в адрес России из-за сбоя GPS. Для заявлений нужны аргументы, подчеркнул в эфире радио Sputnik член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сбой в работе спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО – это следствие недостаточной подготовки такого сложного мероприятия, а выдвинутые в этой связи обвинения в адрес российских военных – следование стереотипам. Такое мнение выразил российский сенатор Франц Клинцевич на своей странице в Facebook.

Так он отреагировал на заявление министерства обороны Норвегии о том, что причиной сбоев в работе спутниковых навигационных систем GPS, которые происходили в ходе учений НАТО Trident Juncture, стали действия российских военных.

Ранее о том, что к сбоям может иметь отношение Россия, заявил и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. По его словам, подобные действия могли быть "посланием всем сторонам, задействованным в военных учениях".

"Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм", – написал Клинцевич в Facebook.

В эфире радио Sputnik он пояснил, что этот непрофессионализм НАТО пытается спрятать за обвинениями в адрес России.

"Они провели учения в широтах, которые имитируют погодные условия и ландшафт РФ. Они об этом прямо не говорили, но логика любого выступления была сопряжена с этой парадигмой. Там было холодновато, и люди, техника не выдерживали эти нагрузки. Что такое  –9 градусов для РФ? У нас люди при  –35 еще мороженое на улице едят. А у них при  –9 техника сдает, и они пытаются тут выстроить позиции. Возможно, при такой интенсивной работе могла быть перегрузка систем GPS. Но для этого нужно провести какое-то расследование, дать аргументы, а уж потом делать заявления. Когда на этом уровне начинают говорить, что в сбоях GPS виновата Россия, странно это слушать. Русофобия и негатив – сегодня востребованный тренд, заданный американцами. Может быть, они пытаются переложить свою профессиональную некомпетентность на Россию", – сказал Франц Клинцевич.

Trident Juncture (TRJE18, "Единый трезубец") – широкомасштабные военные учения стран НАТО, прошедшие в Норвегии с 25 октября по 7 ноября 2018 года. Сценарий предполагал совместное отражение союзниками по блоку внешней военной агрессии в рамках статьи 5 устава НАТО о коллективной обороне. Учения стали крупнейшими со времени окончания холодной войны. В маневрах были задействованы 65 кораблей, 250 самолетов, 10 тысяч единиц техники и порядка 50 тысяч военнослужащих из 31 страны. Учения проводились в основном в центральной и восточной частях Норвегии, а также в морской акватории и воздушном пространстве Норвегии, Швеции и Финляндии. Заявленная цель TRJE18 заключалась в подготовке Сил быстрого реагирования НАТО и проверке обороноспособности альянса.

 

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